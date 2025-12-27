µð¿Í¡¦ÌçÏÆ¤¬¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¡¡Íèµ¨³«ËëÀï¤Ïºå¿ÀÀï¡¡¸åÇÚ¤ÎÎ©ÀÐ¤«¤é¤â»É·ã¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤µ½Ð¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÌîµå¤òÄÌ¤·¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¦¡ÖÌçÏÆÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤·¤è¤¦¡ª²ñ¡×¤Ë»²²Ã¡£Êì¹»¡¦ÁÏ²Á¤Ç20¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤éÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÇºÇ¾¯¤Î81»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í··â¤Ç¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÀô¸ý¤¬ÂæÆ¬¤·ÂÇÎ¨3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤ÏÍ··â¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡ÖÆâÌîÁ´ÈÌ¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤ÎÂ¸ºß¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ²ÁÂç¤Î3³ØÇ¯¸åÇÚ¤ÎÎ©ÀÐ¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¡Ö1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤Î¤³¤È¤È¤«ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÏÍèÇ¯3·î27Æü¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀï¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ë¤ª¸ß¤¤½Ð¤ÆÂÐ·è¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤µ½Ð¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÁØ¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤ÏÌçÏÆ¡£Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤¤¡¢Ç¯Ëö¤âµÙ¤Þ¤ºÂÎ¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤ë¡£