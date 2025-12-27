¡Öº£¤Ç¤â½÷»Ò¤¿¤Á¤¬ÉÝ¤¤¡×¼Ì¿¿²È¡¦ÀÄ»³Íµ´ë¤¬20Ç¯´Ö¡ÈÀ©Éþ¾¯½÷¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¡ÉÍýÍ³¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼Ì¿¿²È¡¦ÀÄ»³Íµ´ë¡Ê47ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÕ»ÂÖ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡ØSCHOOLGIRL COMPLEX¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØSGC¡Ù¡Ë¡¢¡Ø¾¯½÷Îé»¾¡Ù¡¢¶õÄ·¤Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò»£¤ë¡Ø¥½¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤À¡£¼Ì¿¿ºîÉÊ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¹¹ð¤Ê¤É¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç³èÆ°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡¢£ÍîÂèÀ¸¤À¤Ã¤¿27ºÐ¤Îº¢¡¢¤ª¶â¤â¿ÍÌ®¤â¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¥¼¥í¤Ç¼Ì¿¿¤ÎÆ»¤Ø
¡ÖÀµÄ¾¡¢¼Ì¿¿¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢20Ç¯¸å¤â³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦½Ò²û¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ë°ìÏ²¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¤½¤Î¸å¤Ï2Ç¯´ÖµÙ³Ø¤·¤Æ¡¢1Ç¯Î±Ç¯¡£27ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¡£À¤´Ö¤«¤é¸«¤¿¤é´°Á´¤ËÍîÂèÀ¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÆüËÜ½ÄÃÇ¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Æ±µéÀ¸¤¬¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ê¤àÆ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡×¤Ë2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¹¹Ô¤ÎÆ»Ãæ¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¤Î°Â½É¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤Î²¼¤Ç¤Õ¤È¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¦¥À¥¦¥À¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Ì¿¿¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡È¼Ì¿¿¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢1¥ß¥ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¶â¤â¿ÍÌ®¤â¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Î¸Ç¤¿¤ë°ì¤Ä¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡È¼Ì¿¿¤ò¼¤á¤Ê¤¤¼«¿®¡É¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼êÃµ¤ê¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é20Ç¯¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¡Ø¥½¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡¢´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤òÂª¤¨¤¿¡ØSGC¡Ù¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¿Ì¾¤Î¾¯½÷¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ø¾¯½÷Îé»¾¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Òµ¹æÀ¤È¸ÄÀ¡Ó¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥½¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢²è°ìÅª¤Ê¡È¥¹¡¼¥Ä¡É¤È¤¤¤¦µ¹æ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¸ÄÀ¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¡£¡Ø¾¯½÷Îé»¾¡Ù¤Ï¡¢Ç¯Îð¤âÌ¾Á°¤â½Ð¿ÈÃÏ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¾¯½÷¡É¤È¤¤¤¦µ¹æÅª¤ÊÂ¸ºß¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ë¤¸¤à¸ÇÍ¤Îµ¤ÇÛ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2006Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØSGC¡Ù¤ÏÆ±¤¸¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÊÌ¤Î»ëÅÀ¤ò¶¯¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À©Éþ¤È¤¤¤¦²è°ìÅª¤Ê³Ê¹¥¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤«¤éÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¸ÄÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤ËÀÄ»³¤µ¤ó¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òºîÉÊ¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢¡¢£¡Ö½÷»Ò¤¬ÉÝ¤¤¡×¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡¡¨¡¨¡¿ÈÂÎ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬À¸¤ó¤À»ëÀþ
À©Éþ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¡Ø´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÕ»ÂÖ¤ò¡¢¿ÀÀ»¤µ¤È¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÂª¤¨¤¿¡ØSGC¡Ù¤Ï¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º»Ù»ý¤µ¤ì¡¢12Ç¯Â³¤¯¥í¥ó¥°¥é¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯Îõ¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â·ã¤·¤¯¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤È¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤Ç¤â¾®³Ø¹»¤Ç¤âÍ§¤À¤Á¤Ï¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°ÛÀ¤È¾å¼ê¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯ÎôÅù´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ·¿¤ò¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢À®Ä¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÂÀ¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¡£Áé¤»¤Æ¤â¾Ð¤ï¤ì¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤Î¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£±¿Æ°¤â¶ì¼ê¤Ç¡¢ÌÜ¤¬°¤¯¤ÆÊ¬¸ü¤¤¥á¥¬¥Í¡£ÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¾µÇ§Íßµá¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×
