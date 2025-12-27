¿Í¤Ï±¦¡¢¼Ö¤Ïº¸¡¢²Æì730¡Ê¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥Þ¥ë¡ËÂçºîÀï¡Ê1978Ç¯¡Ë
¡Ö730¡Ê¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥Þ¥ë=7·î30Æü¡Ë¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ïº¸¡ª¡×¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²Æì¤¸¤å¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤¬ËÜÅÚÉüµ¢¤·¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Î7·î30ÆüÁáÄ«¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë±¦¤«¤éº¸¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1945Ç¯°ÊÍè¡¢²Æì¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼°¤À¤Ã¤¿
½ªÀï¸å¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Æì¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼°¤Ë²þ¤á¤é¤ì¡¢¼Ö¤ÏÆ»Ï©¤Î±¦Â¦¤òÁö¤ë¤è¤¦¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤Î»ÜÀ¯¸¢¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤È¼ÂºÝ¤¬°ã¤¦
¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ç¤â¡Ö¼Ö¤Ïº¸¡×¡¢¤À¤±¤Éµ¢¤êÆ»¤Î¼Ö¤Ï¤Þ¤À±¦¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤â¡Ö¼Ö¤Ïº¸¡×¡¢¤·¤«¤·ËÜÆü¤Î»î¸³¤Ï¤Þ¤À±¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¸ò´¹¤Ï¥¿¥À¤Ç¤¹¤Î¤Ç
º¸Â¦ÄÌ¹Ô¤È±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Ó¡¼¥à¡ÊÂÐ¸þ¼Ö¤Î¸¸ÏÇËÉ»ß¡Ë¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÁ´¿ô¸ò´¹¡£730¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥º¤Ë¿·³«È¯¤ÎÂÑÇ®¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï»öÁ°¤Ë±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¤Ç¤â¥Ð¥¹¤ÏÅöÆü°ìÀÆ¤Ë¿·¼Ö
¤¸¤Ä¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÊä½õ¶â¤Ç½ç¼¡±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¿·¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»öÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ÛÄ¥¤Î730ÂÔ¤Á¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢730ÅöÆü¤ËÁ´Âæ¤¤¤Ã¤»¤¤¸ò´¹¤Ç¤¹¡£±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥Ð¥¹¡Ê¿·¼Ö¡Ë¤¬1000Âæ°Ê¾åÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ïº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ìÀìÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍÌ¾¤Ê»Ò¶¡¸þ¤¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ñºÝÇÉ¤Î¥ª¥È¥Ê¸þ¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÌÚ¹©»ö¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÖÁÐÊý¸þ¤òºî¤ë¡×¡õ¡ÖÊÒÊý¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¯¡×
Æ»Ï©¤Ï¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¸òº¹ÅÀ¤äºäÆ»¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤º·úÊª¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¾¦Çä¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¡Ä¡£
Æ»Ï©¤ÎÌð°õ¤äÊ¸»ú¤ÏÈ¿ÂÐ¸þ¤¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤ì¤âÆÃ¼ì¥«¥Ð¡¼¤Ç±£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©±è¤¤¤äÆ»Ï©Ëä¤á¹þ¤ß¤ÎÈ¿¼Íºà¤â¥À¥Ö¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤â¡¢¼Â¤ÏÆ°¤¯¼ÖÎ¾¤¬Åö¤¿¤ë¤È¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¤¹¤Ù¤ë·Á¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¿ôÁÈ¤ß¤Ê¤ª¤·¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê²Æì¸©ÅÚÌÚÉô¡Ö²Æì730 Æ»¤ÎµÏ¿¡×¤è¤ê¡Ë
¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é±þ±ç
¤½¤·¤ÆÅöÆüÁáÄ«¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤¤È´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢³ÆÃÏ°ìÀÆ¤Ëº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡Ä
730°Ê¹ß¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¾®¤µ¤Ê»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÂçºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ÊÁ°¤«¤éÆ»Ï©¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡Ê¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¸òÄÌ¾òÌó¡Ë¤òÈã½Ú¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡Ê¾¼ÏÂ39Ç¯È¯¸ú¡Ë
Âè¶å¾ò1
Æ»Ï©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±°ìÊý¸þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÆ±°ì¤ÎÂ¦¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¹Ô¤¹¤ëÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¸åÎ¬¡Ë
