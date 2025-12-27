¡ÖÍ§¿Í¤«¤éà»à¤Íá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×í¯¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿Í¤È¤ÎÀµ¤·¤¤¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¿º´Æ£Í¥
Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ£°ì¤ÎÍ§¿Í¤¬ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëí¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡£¡È³°Ì³¾Ê¤Î¥é¥¹¥×¡¼¥Á¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÄµÊó¡¦³°¸ò¤Î¥×¥í¡¦º´Æ£Í¥¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¡ª
¢¡»à¤Ë¤¿¤¤¤È¸À¤¦Í§¿Í¤È¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤«
¡úÁêÃÌ¼Ô¡ú¥³¥ë¥È¥Ð¥ó¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¡²ñ¼Ò°÷¡¡41ºÐ¡¡ÃËÀ
¡¡í¯Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤¬Èà°Ê³°¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¸å¡¢´ë¶È¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ø¼ºÇÔ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï²ÈÂ²¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞºî¶È½ê¤ØÄÌ¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¼ò¤ÇÊ¶¤é¤ï¤»¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÆü¡¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³2¡¢3Ç¯¡¢Èà¤«¤é¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈLINE¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡Ö°å¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤è¡×¤ÈÅö½é¤ÏÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢ÆÍ¤Êü¤¹¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤«¤éÇÍÅÝ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤ÏÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂç¤¤¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÁÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡º´Æ£Í¥¤Î²óÅú
¡¡»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤â2¿Í¤Û¤ÉÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëí¯¤¦¤ÄÉÂ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Ë¤Ï1·¿¤È2·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1·¿¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë·ã¤·¤¤í¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2·¿¤Î¾ì¹ç¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä³èÆ°À¤ÎÄã²¼¤¬Â³¤¯Ýµ¾õÂÖ¤Î¤È¤¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÝµÉÂ¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêÃÌÆâÍÆ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ§¿Í¤Ï2·¿¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤¬¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢í¯¾õÂÖ¤Î¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤ÏÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤ÇÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤âÎã³°¤Ê¤¯¿´¤ÎÄì¤Ë°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àº¿À²Ê°å¤Ç¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥æ¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÌµ°Õ¼±¤ÎÃµµæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µ·¿¤¬°Õ¼±¤Ë¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÄÂÎ¡ÊIndividuum¡Ë¤Ï¿Í´ÖËÜÀ¤ÎÄì¤Ê¤·¤ÎÂÐÎ©À¤È¸þ¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤¯¤·¤Æ¸÷¤È°Ç¡¢¥¥ê¥¹¥È¤È°Ëâ¤È¤òÄ¾¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤à¤í¤ó¤½¤ì¤ÏºÇÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÃ±¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÂÎ¸³¤Ï¿Í´ÖÅª¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬¤º¾·¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤½ôÍ×°ø¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐÎ©À¤ÎÂÎ¸³¤ÏÃÎÅª¤ÊÆ¶»¡ÎÏ¤Ë¤â¡¢´¶¼õÀ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿¤ÈÌ¾¤Å¤±¤ë¤Î¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó¡Ê¡Ø¿´Íý³Ø¤ÈÏ£¶â½Ñµ¡Ù36ÊÇ¡Ë
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ§¿Í¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÄì¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ§¿Í¤Î°Õ¼±¤¬¸µ·¿¤Ë¶á¤Å¤¯²áÄø¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö°å¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í§¿Í¤ÏÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹âÅÙ¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ê¤¤¤È²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡í¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ï¡¢Àº¿À¼À´µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¹âÅÙÀìÌç²È¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢Í§¿Í¤¬í¯¤â¤·¤¯¤ÏÝµ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢í¯¤â¤·¤¯¤ÏÝµ¾õÂÖ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÎÇ¾ÆâÊ¬ÈçÊª¤¬¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦½ÅÍ×À¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬À¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úº£½µ¤Î¶µ·±¡Ä¡Ä ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ§¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÄì¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¨º£½µ¤Î»²¹ÍÊ¸¸¥¡¡¡Ø¿´Íý³Ø¤ÈÏ£¶â½Ñ µ¡ÙC¡¦G¡¦¥æ¥ó¥°¡ÌÃÓÅÄ¹É°ì¡¦³ùÅÄÆ»À¸Ìõ¡Í¿ÍÊ¸½ñ±¡
¡Úº´Æ£Í¥¡Û
¡Ç60Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç85Ç¯¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿À³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¡¢³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£ºß±Ñ¡¢ºß¥íÂç»È´Û¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢ËÜ¾Ê¹ñºÝ¾ðÊó¶ÉÊ¬ÀÏÂè°ì²Ý¤Ç¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ç02Ç¯¤ËÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¡Ø¹ñ²È¤Îæ«¡Ù¡Ø¡Ö¥º¥ë¤µ¡×¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
