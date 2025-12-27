¡Ö¿Í¤Î²È¤Î¿åÆ»¡×¤òÌµÃÇ¤Ç»È¤¦¡¢60ÂåÎÙ¿Í¤ÎÊò¤ì¤¿¼çÄ¥¡£¹³µÄ¤·¤¿¤é¡Öº£ÅÙ¤Ï¤¦¤Á¤ÎÄí¤ÇBBQ¤ò¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
¡¡ÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÎÙ¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£Ê¿°æÍµ»Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤ÏÎÙ¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤·ù¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¤Ê¤¼¤«¡Ö¿åÆ»Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ¤Î²È¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ç°´ê¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢1¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿åÆ»Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬ÄÂÂß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤Î3¿Í²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¹½À®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¿åÆ»Âå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î²È¤è¤ê¤ªÉ÷Ï¤¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ù¤ÈºÊ¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿åÆ»Âå¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤¬Æ»¤Ç¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¼ªÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÂð¤Î¿åÆ»¡¢¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¡£¤¦¤Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï³°ÉÕ¤±¤Î¿åÆ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿åÆ»¤òÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë60Âå¤°¤é¤¤¤ÎÏ·É×ÉØ¤¬¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¹³µÄ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éµÕ¥®¥ì¤¹¤ë»ÏËö
¡¡ÎÙ²È¤ÎºÊ¤ÏÈ¿¢¤¨¤Î¿å¤ä¤ê¤Ë¡¢É×¤ÎÊý¤ÏÀö¼Ö¤ÎºÝ¤ËÊ¿°æ¤µ¤óÂð¤Î¿åÆ»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¹¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤¿»þ¤ËÍ·¤Ð¤»¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤â¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÆ¬¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¹³µÄ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î¿åÆ»¤ò¤ªÂð¤¬¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ø»È¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ù¤È²¿¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ø¾¡¼ê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿å¤ò¼Ú¤ê¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡Ù¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿åÆ»Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÀàÅð¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ô°Ù¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢ÎÙ¿Í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²È¤òÇã¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¶â¤Ê¤é¤¢¤ë¤À¤í¡ªÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÙ¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¬ËÜ¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤ÆØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÉÝ¤¯»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£Ãí°Õ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¦¤Á¤Î¿åÆ»¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤È»×¤¤¡¢¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤ÏÃÏÌÌ¤Ë³¸¤Ä¤¤Ç³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³¸¤ËÆîµþ¾û¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡Ì¼¤«¤é¡ÖÄí¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¡Ä
¡¡¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿åÆ»¤ò»È¤ï¤ì¤ëÈï³²¤Ï»ß¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ì¼¤«¤é·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡ØÄí¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Ï³Ø¹»¤¬ÁÏÎ©µÇ°Æü¤ÇµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áû¤¬¤·¤¤¤Î¤ÇÁë¤«¤éÄí¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢BBQ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Äí¤ÇÁû¤°¿Í¡¹¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ²È¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿Æü¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÎÙ¿Í¤Ï¿ÆÂ²¤ò½¸¤á¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤¦¤Á¤ÎÄí¤ÇBBQ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÃæÇ¯¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÁë¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø³«¤±¤Æ½Ð¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ³«¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤òÊÒ¼ê¤Ë°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤½ê¶È¤ËÊ¿°æ¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¡Ö¾å»Ê¤Ë¤ï¤±¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢ÁáÂà¤·¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÙ¿Í¤Ï·Ù»¡´±¤È¸ýÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡ØÄí¤ò¼Ú¤ê¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë·Ù»¡¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡Ù¤È´¤»¶¤é¤·¡¢Ô¿¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»¶¡¹¤´¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎÙ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯·Ù»¡½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¶á½ê¤Ç·ù¤ï¤ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎÙ²È¤Ï¡¢¤³¤ÎÁû¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤«¤éÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï²ñ¼á¤µ¤¨¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¤Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÃÇ¤Ç¿åÆ»¤äÄí¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ãTEXT¡¿ÏÂÀôÂÀÏº¡ä
¡ÚÏÂÀôÂÀÏº¡Û
¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤äÉÝ¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÈÊ©Áü¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á
