¡¡Ä¹´üµÙ¤ßÃæ¤Ï¤É¤³¤âº®¤ß¹ç¤¦¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï½ÂÂÚ¤·¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È»ØÄêÀÊ¤¬¤È¤ì¤º¡¢¿ô»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ØÄêÀÊ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡º®»¨¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡Ä
¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¾ÊÃæ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÒÅÄÍµ¹á¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£
¡ÖÃ¶Æá¤ÈÂ©»Ò¤ÏÃË¤À¤±¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤ªËß¤Ï»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¿·´´Àþ¤Ï»ØÄêÀÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈºÂ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤È¹ë²Ú¤Ê±ØÊÛ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤¡°û¤à¤¾¡ª¡Ù¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢»ØÄêÀÊ¤¬¼è¤ì¤º¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Á¥é¥Û¥é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬¡ÖºÂ¤ê¤¿¤¤¤£¤£¡ª¡×¤È¹æµã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤À¤«¤éºÂ¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¿Æ¤ÏÀè¤Ë»ØÄêÀÊ¤òÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Çµã¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¿Æ¤¬¤Ê¤À¤á¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì¸þ¤Ë¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¥Ó¡¼¥ë¤ò¸ý¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Î»Ò¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡ÄÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¨¡¢»ä¤¬¡© ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢»³¼êÀþ¤È¤«¤ÎÉáÄÌ¤ÎÍ¥ÀèÀÊ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤³¤³¤Ï¿·´´Àþ¤ÎÍÎÁ¤Î»ØÄêÀÊ¤Ç¤¹¤è¡© ³Î¤«¤Ë²Ä°¥ÁÛ¤À¤±¤É¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÃå¤¯¤Þ¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤È±ØÊÛ¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌ²¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²£¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥¤Ç¤¢¤ä¤¹¤È¤«¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤ÏÀè¤Ë»ØÄêÀÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ï´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ã¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡º®»¨´ü¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤¬°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»öÁ°¤Ë»ØÄêÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÅØÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡ä
¡ÚµÈÂô¤µ¤ê¤£¡Û
¥é¥¤¥¿¡¼·óÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÇÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¸½ÌòÄìÊÕ¥°¥é¥É¥ë¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡Ù¡¢¡Ø¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë¤¬¥«¥é¥À¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï°û¼ò¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¾¯½÷Ì¡²è¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@sally_y0720
