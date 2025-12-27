プレミアリーグ第18節でノッティンガム・フォレストと対戦するマンチェスター・シティ。昨季はリーグ戦で2度対戦しており、1勝1敗。敗れたゲームでは、終盤にカラム・ハドソン・オドイに得点を許し、勝ち点を落としている。



『Manchester Evening News』では今季最初のフォレスト戦に向け、指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が選手の怪我の状態に言及した。





「ロドリの状態はずっと良くなっている。出場できるかは今日決める。ドクとジョンはまだ復帰していないが、すぐに戻ってくるだろう」ロドリは2024年9月に右ひざの前十字靭帯断裂の大ケガを負い、クラブW杯で復帰。その後は出場機会を増やしていたが、次はハムストリングの負傷と怪我が重なり、プレミアリーグでは第10節のボーンマス戦以降、出番がない。トレーニングには参加しているようだが、メンバー外が続いており、フォレスト戦で復帰となるのだろうか。現状アンカーはニコ・ゴンザレスのみとなっており、ロドリとジョン・ストーンズの復帰が待ち遠しい状況となっている。ロドリ復帰となればニコ・ゴンザレスのIH起用も予想され、より幅が広がると考えられる。第16節クリスタル・パレス戦以降、メンバー外のドクもフォレスト戦では起用できないようだ。年明け最初のゲーム、サンダーランド戦の復帰が予想されており、フォレスト戦では彼のドリブルに頼ることはできない。