ロッテ前監督の吉井理人氏が２６日、日本ハムＯＢ・岩本勉氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。監督時代の裏話を明かした。

２３年からロッテ監督を務め、今季限りで退任。３年間を振り返り、監督冥利に尽きる出来事を問われ「選手がプロに入って来て、『初』とつくやつは見ていた時は嬉しいですね。初ヒット、初ホームラン、初完投、初勝利、全部ですね」とうなずいた。

一方で、悔いの残った試合について「これは鮮明に覚えているんですけど。去年のＣＳ２戦目、エスコン」と、２４年のＣＳファーストＳ・日本ハム戦の第２戦を挙げた。勝てば突破が決まる試合で九回１死から万波に同点弾を浴び、十回にサヨナラ負け。「種市をベンチに入れていたんですよ。当初は小島、種市のリレーで終わらせてしまおうと思ってた。（七回に）２点差になったので種市を温存して第２ステージの初戦にいけるなって試合中に思ってしまった。あれだけはめっちゃ後悔してます」と、振り返った。

また、激怒した日を問われて言及。「選手のプレーに対して怒ったことはないですね。ただ怒ったフリをしたことは何度かあって」と明かし、監督１年目にオリックスのリーグ優勝が決まった日を挙げた。「優勝を決められ、（選手が）あっさりベンチ裏へ引き揚げようとしていたので。その時は『お前ら待て、胴上げ見とけ』って見させて。うちもまだＣＳかかっていたので、モチベーション切られても嫌だった」と真意を明かした。

そして、すぐにベンチ裏でミーティング。選手に対して「『さっき、お前らがグラウンドで聞いたあの音は勝者の音や』と。その後、おもむろにゴミ箱をバーンと投げつけて。『これは負けた者の音や、覚えとけ！』って」と伝え、選手を奮い立たせるためにあえて演技したという。

穏やかに語る吉井氏は映画「マネーボール」で実際にあった場面をまねたとし、「でもあれ、効果あったんですよ。そこから藤岡がすごく変わってくれて。勝利のために引っ張ってくれるようになった」とも語っていた。