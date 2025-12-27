°ËÅì»ÍÏ¯¡¡Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¤·¤Î¤Ö¡¡¡Ö»ÄÇ°¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÏ·³²¤Î¿Í¡×¤Ê¤ÉÆâ´ÛºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¡Ê£¸£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯¡¡µÈÅÄ¾ÈÈþ¡¡¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å£³»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢£±£·Æü¤Ë»àµî¤·¤¿µÓËÜ²È¤Ç½÷À½é¤ÎÂçÁêËÐ¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿Æâ´ÛËÒ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£·¡Ë¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÏ·³²¤Î¿Í¡×¤ò»Ï¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ¶õ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆâ´ÛºîÉÊ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢±ï¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êë¾Êó¤Ë¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤è¤ê£±£°ºÐ¤Û¤É¤ª¼ã¤¤Êý¤Ç¡££³£¶Ç¯Á°¤«¤Ê¡£¡ØÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤«¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤¬ºÇ½é¤Ç²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹¥¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤ã½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£