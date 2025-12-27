ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤«£±¤Ä¾å¤«¡×¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤ÈÆ±Ç¯Âå¡Ä¼ÂÇ¯Îð¸«¤Æ»×¤ï¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¯
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤´Ä¹¼÷¥°¥é¥ó¥×¥ê3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤³¤ÈÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤«1¤Ä¾å¤«¡×¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Þ¤æÌÓ¥á¡¼¥¯¤Ç¼ãÊÖ¤ê¤ò²èºö¤Ç¤¤ë¼Â¾Ú¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀÐÅÄ¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¡£ÀÐÅÄ¤¬35ºÐÅö»þ¤Î±ÇÁü¤Ç¡Ö¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¡×¡Ö¥â¥ÆÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¸½ºß¤Î±ÇÁü¤Ç¡Ö71ºÐ¡×¤È¼ÂÇ¯Îð¤òÉ½¼¨¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤«1¤Ä¾å¤«¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é±¦¼ê¤Ç¼ó¶Ú¤ò¤«¤¤¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£