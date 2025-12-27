米国で２５日に封切られた話題作「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」で実在した卓球選手を演じた米俳優ティモシー・シャラメ（３０）は撮影に向け、数年にわたって密に本格的な卓球のトレーニングを受けていたことが分かった。

シャラメは２０１７年の「君の名前で僕を呼んで」ではイタリア語やピアノを習得し、昨年の「名もなき者／Ａ ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＵＮＫＮＯＷＮ」（２０２４年）ではボブ・ディランを演じるためにギターの弾き語りやハーモニカのレッスンを受けた。その優れた演技が評価され、両作品でそれぞれアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。

米誌「ハリウッド・リポーター」によると、今回の作品では、１９５８年と６０年の全米卓球男子シングルス王者に輝き、卓球人気の低い米国から世界一を目指したマーティ・リーズマン選手を演じるため、シャラメは徹底的な準備を重ねたという。

同作で卓球を指導したディエゴ・シャーフ氏は同誌に、「彼はこれまでの映画と同等のクオリティにするため、ひたすら卓球に専念していた」と指摘。ここ数年、他の映画に出演しながら、密かに猛練習をしてきたと明かした。

映画の舞台が１９５０年代だったことから、シャーフ氏は当時の卓球の最高レベルを再現する必要があったとし、「それは今日のスポーツのやり方とは明らかに異なっていた」と説明した。

同作は、ロンドンで開催された世界選手権で日本選手に敗れたマーティが、次回の東京大会を目指す中、不倫相手の妊娠が発覚して卓球協会から選手資格をはく奪され、おまけに遠征費用も底をつく…というストーリーが展開する。

日本では来年３月１３日に公開予定。