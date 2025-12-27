IVEレイ、ミニ丈サンタ姿で美脚披露「世界一可愛いサンタ」「アイドルオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が12月26日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスチューム姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「破壊力抜群」美脚輝くミニ丈サンタ姿
「ギニー」（モルモット）という愛称で呼ばれることもあるレイ。メリークリスマスならぬ「メリー『ギニ』スマスでした」と言葉遊びもかねてのコメントとともに、サンタクロースのコスチュームを身に着けたショットを披露。大きなリボンがアクセントとなった赤のミニ丈サンタ衣装に、ファー付きのブーツを合わせ、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「コメント笑う」「世界一可愛いサンタさん」「アイドルオーラすごい」「破壊力抜群の可愛さ」「コーデも髪型も完璧」「ずっと見ていたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「破壊力抜群」美脚輝くミニ丈サンタ姿
◆IVEレイ、サンタコス公開
「ギニー」（モルモット）という愛称で呼ばれることもあるレイ。メリークリスマスならぬ「メリー『ギニ』スマスでした」と言葉遊びもかねてのコメントとともに、サンタクロースのコスチュームを身に着けたショットを披露。大きなリボンがアクセントとなった赤のミニ丈サンタ衣装に、ファー付きのブーツを合わせ、美しい脚が際立っている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コメント笑う」「世界一可愛いサンタさん」「アイドルオーラすごい」「破壊力抜群の可愛さ」「コーデも髪型も完璧」「ずっと見ていたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】