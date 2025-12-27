板野友美、夫・高橋奎二＆娘との家族3ショットに反響「美男美女ファミリー」「娘ちゃん口元そっくり」
【モデルプレス＝2025/12/27】元AKB48でタレントの板野友美が12月26日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手、長女との家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB「娘ちゃん口元そっくり」プロ野球選手夫と娘とのクリスマスショット
板野は「どんなクリスマスを過ごした？」と問いかけ、クリスマスを過ごした際のオフショットを公開。大きなクリスマスツリーの前で、夫の高橋とともに娘に寄り添い、笑顔を見せるクリスマスのファミリーショットを披露している。その他にも、娘との2ショットやトナカイの角をつけたセルフショット、前田敦子と娘との3ショットなど多数の写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「美男美女ファミリー」「幸せのお裾分けありがとう」「娘ちゃん口元そっくり」「幸せオーラでほっこり」「あっちゃんと豪華ショット」「憧れの家族」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆板野友美、家族ショット公開
◆板野友美の投稿に反響
