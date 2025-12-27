°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö·î¤Ë2¡Á3²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·î¤Ë2¡Á3²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£
30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Öµ±¤¯¡ª¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¥¢¥Ê¤ÈÀî¸ý¤¬¡¢ÈÖÀë¤ò·ó¤Í¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤¤¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤ÇÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡£¤â¤¦¤À¤¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·î¤Ë2¡Á3²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¿©»ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÈÖÁÈMC¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡© ¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÈÝÄê¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤·¡Á¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
