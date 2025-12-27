¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û·Ä±þ»ÖÌÚ¡¢²Ö±à½é½Ð¾ì¤Ç½éÇòÀ±¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò48¡½12¤È°µÅÝ
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ48¡½12ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ï48¡½12¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò²¼¤·¤Æ²Ö±à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾7Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏCTBÀõÌîÍ¥¿´¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤éº¸¶ù¤Ë¥È¥é¥¤¡£Æ±15Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾27¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÎÏ¤ò´Ë¤á¤º¡¢48¡½12¤Ç¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃå¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£