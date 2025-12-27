ÉñÂæ¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¡¢±é½Ð¤Ëº¹ÊÌÅª°Õ¿Þ¤Ê¤¤
ÉñÂæ¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬27Æü¡¢ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¼ï¤äÌ±Â²¡¢Ê¸²½¤òº¹ÊÌ¡¦·Ú»ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ2026¡×¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÀ¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÉñÂæ¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤Î´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ËÜºî¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤Ë¡¢¿Í¼ï¤äÌ±Â²¡¢Ê¸²½¤òº¹ÊÌ¡¦·Ú»ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤ÎÀßÄê¤ÎÍÌµ¤ò¸¶ºî¼Ô¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇËÜºî¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂ¤·Á¤ä±é½Ð¾å¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¼ï¡¦Ì±Â²¡¦Ê¸²½¤òÌÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë´ð¤Å¤¯ÁÏºîÉ½¸½¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿°Õ¿ÞÅª¤ÊÇÓ½ü¤äº¹ÊÌÅª¤ÊÁªÊÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦Î¢Æá·½¡¿graffiti design¡¦ÚçÆ¸½¨µÈ¤Ë¤è¤ê¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡£ÈÈºá¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥é¥à³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£ÉñÂæÈÇ¤Ï2026Ç¯5·î¤ËÅìµþ¸ø±é¡¢6·î¤ËµþÅÔ¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£