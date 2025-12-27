「次に購入したい」と思うホンダの車ランキング！ 2位「N-ONE」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜60代の男女250人を対象に、「次に購入したい」と思うホンダの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果】
回答者からは「コンパクトなデザインがセンスがよい」（60代女性／静岡県）、「コンパクトで小回りがきき、運転しやすそうです」（30代女性／愛知県）、「ライトの形が可愛いと思う」（40代女性／島根県）、「今乗っていますが小回りが効いて可愛くておしゃれだから」（30代女性／大分県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「軽自動車とは思えない圧倒的な室内空間と安全装備を有しているので」（50代男性／広島県）、「軽自動車かつ、スライドドアなのがポイント高いです」（20代女性／広島県）、「軽自動車でも荷物がたくさん入りそうで便利だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「一番売れていて信頼できると思うからです」（20代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：N-ONE／29票2位は「N-ONE」でした。「かわいい」「おしゃれ」など、個性的でセンスの良いデザインに多くの評価が集まりました。コンパクトで小回りが利くというコメントも多く、街乗りに適した運転のしやすさが魅力と捉えられています。現在のオーナーからも、そのデザイン性と運転しやすさが支持されているようです。
1位：N-BOX／91票1位は「N-BOX」でした。軽自動車とは思えないほどの「室内空間の広さ」に、圧倒的な支持が集まりました。荷物を多く積める点やスライドドアの利便性が魅力とされています。運転のしやすさや、人気の高さからくる信頼性も選ばれる理由のようです。
