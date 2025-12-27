¡Ö¼Â¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¾×·â¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤ÎAKB¥á¥ó¥Ð¡¼à·»Ëå¥Á¥§¥á¤Ë¡Ö´°Á´¤Ë¥ò¥¿¥¯¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×ÅÄ¸ý°¦²ÂÅê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡AKB48¤ÎÅÄ¸ý°¦²Â(22)¤È·Ý¿Í¤Î·»¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·»Äï¥Á¥§¥¡¡¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡×X¤Ç¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖTopYellNEO¡×¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡TopYellNEO(ÃÝ½ñË¼)¤Ï¡Ö12·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØTopYellNEO2025~2026¡Ù¤Ç¤ÏAKB48ÅÄ¸ý°¦²Â¤µ¤ó¤È¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¿¤°¤Á¤¿¤«¤¹¤ß¤µ¤ó·»Ëå¤Ë¤è¤ë°Û¿§ÂÐÃÌ´ë²è¤¬¼Â¸½!?¡×¡Ö·»¤Î±Æ¶Á¤ÇAKB48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÏÃ¤äÅÄ¸ý²È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥ì¥¢¤Ê2shot¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢·»¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤¿¤°¤Á¤¿¤«¤¹¤ß(27)¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°¦²Â¤Ï9·î¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤³¤Î¥ª¥¿¥¯¡ªµö¤µ¡¼¤ó¡ª¡Ù¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²èÁü¡×¡Ö¥Á¥§¥¤â¤â¤¦¾¯¤·¤¯¤Ã¤Ä¤¤Ê¤Ï¤ì¡×¡Ö»öÌ³½ê´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó´¶¡×¡Ö·»Ëå¤ä¤í¾Ð¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥ò¥¿¥¯¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¥®¥ã¥°¤Á¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Õ¤Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£