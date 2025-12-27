第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、史上最多タイの１４度目となる１５年ぶりの優勝を狙う早大に、マラソン１５戦１０勝のレジェンドＯＢ瀬古利彦さん（６９）が２７日、必勝法として「逃げ逃げ大作戦」を授けた。

この日、埼玉・所沢市の所沢キャンパスで行われた早大競技会の後、瀬古さんらＯＢ会が花田勝彦監督（５４）、山口智規主将（４年）、５区区間賞候補で「山の名探偵」の愛称を持つ工藤慎作（３年）、スーパールーキー・鈴木琉胤（るい）らを激励。ＯＢ会長としてあいさつにした瀬古さんは「私たちは君たちに『頑張れ』と言わない。この１年、君たちが、とても頑張ってきたことを知っているからです。自分を信じて、仲間を信じて走ってください」と心を込めて呼びかけた。

瀬古さんの激励は徐々に熱を帯び、本来の「瀬古節」が飛び出した。

「この前、青学大の原晋監督（５８）と会った時『今回の箱根駅伝は青学大、駒大、国学院大、中大の４強ですよ』と言われた。４強に早稲田は入っていなかった。悔しかった！ 山口智規、鈴木琉胤（るい）にはプレッシャーをかけるぞ。君たちの力でトップに立ってほしい。箱根駅伝くらいでプレッシャーを感じていたら世界では戦えないから。５区の工藤は２分、できれば３分、勝ってほしい。山の名探偵、難問を解決してくれ。往路で勝って、復路では逃げに逃げる。名付けて『逃げ逃げ大作戦』だ」

青学大の原監督の代名詞とも言える「大作戦」が瀬古さんによって発令され、選手は笑顔を見せた。「逃げ逃げ大作戦」を成功させる大前提として、早い段階でトップに立つ必要がある。その使命を託された主将の山口智規は「４強（青学大、駒大、国学院大、中大）と言われていますが、早稲田は優勝を狙える力があると思っています」と力強く答えた。

早大は前回大会４位。今季は学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）で２位、同２戦の全日本大学駅伝（１１月２日）で５位。安定した成績を続けており、３冠を達成した２０１０年度以来、１５年ぶり、史上最多タイの１４度目の箱根路制覇のチャンスはある。

瀬古さんは４年連続（１９７７〜８０年）で箱根駅伝２区を駆けた。３、４年時には２年連続で区間新記録の区間賞。しかも、その１か月前には福岡国際マラソンでいずれも優勝という伝説を残した。箱根駅伝と日本マラソン界の歴史にその名を残すレジェンドのユーモラスであり、そして、心がこもった「魂の激励」によって、早大の士気は上がったはずだ。