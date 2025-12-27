◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

今年の阪神でのラスト重賞は１６頭で争われ、武豊騎手騎乗で２番人気のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は１１着に終わった。好スタートから逃げ、直線半ばまで先頭をキープしたが、最後に一気に馬群に飲み込まれてしまった。

今年３月にアクアマリンＳ・３勝クラスを勝ってオープン入りすると、３か月後の函館スプリントＳからＣＢＣ賞、スプリンターズＳと重賞で３戦連続２着。今回は３か月ぶりの一戦で、初タイトルをねらったが、かなわなかった。

勝ったのは３番人気で鮫島克駿騎手騎乗のルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）。勝ちタイムは１分１９秒０で２１年阪急杯でレシステンシアが記録した１分１９秒２を更新するコースレコード。

２着は１番人気のナムラクレア（クリストフ・ルメール騎手）、３着は４番人気のフォーチュンタイム（団野大成騎手）が入った。

武豊騎手（ジューンブレア＝１１着）「リラックスして走っていたけど、ペースが速かったし、１４００メートルはちょっと長いのかな」