¡Úºå¿À£Ã¡Û¡ÖºÇ¸å¤Ï¾¡Ééº¬À¡×¥ë¥¬¥ë¤¬¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥ÈÀ©¤¹¡¡»Åç¹î½Ùµ³¼ê¤ÏÍÇÏµÇ°¤ØÃÆ¤ß¡¡
¢¡Âè£²£°²óºå¿À£Ã¡¦£Ç£²¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Îºå¿À¤Ç¤Î¥é¥¹¥È½Å¾Þ¤Ï£±£¶Æ¬¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ë¥¬¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤òÉ¡º¹¤ÇÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£±£¹ÉÃ£°¤Ç¡¢£²£±Ç¯ºåµÞÇÕ¤Ç¥ì¥·¥¹¥Æ¥ó¥·¥¢¤¬µÏ¿¤·¤¿£±Ê¬£±£¹ÉÃ£²¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£ÓÀ©ÇÆ°Ê¹ß¤Ï¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÎµþºåÇÕ¤Ç£²Ãå¡£º£²ó¤Ï£¶Àï¤Ö¤ê¤ÎÉü³è£Ö¤Ç¡¢½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»Åç¹î½Ùµ³¼ê¤Ï£²£³Ç¯£´·î¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹£²Ãå°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¡ÊÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Åç¹î½Ùµ³¼ê¡Ê¥ë¥¬¥ë¡á£±Ãå¡Ë¡ÖÄÉ¤¤Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¶õ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½½Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÀèÀ¸¡Ê¿ù»³À²Ä´¶µ»Õ¡Ë¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò½Ð¤¿¥ì¡¼¥¹¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀµ²ò¤ò½Ð¤»¤Æ¤¦¤Þ¤¯½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÇÏ¤Î¾¡Ééº¬À¤Ç¤µ¤¹¤¬£Ç£±ÇÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ç£±¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£Ç£±ÇÏ¤é¤·¤¤Áö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ç£²¤Îºå¿À£Ã¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÃæ»³¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×