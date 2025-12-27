「超⼗代 -ULTRA TEENS FES-2026」開催決定 なえなの・おひなさま（長浜広奈）ら出演者発表
【モデルプレス＝2025/12/27】「超⼗代 -ULTRA TEENS FES-2026 presented by docomo」が、2026年3⽉31⽇に国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催されることが決定した。
初開催から11年⽬となる今回のテーマは「未完成」。変化し続ける社会の中で“まだ途中だからこそ無限の可能性を持つ”⼗代たちが、 未来を描く1⽇を創り上げる。イベント当⽇は、より⼗代が求める世界を実現。リアルな熱狂感をSNS・デジタル配信で拡散、⼗代にとっての特別な体験が提供される。今回も影響⼒のある⼗代が集結し、⽇本の若者の中⼼、東京・渋⾕から「超⼗代」を発信。今後も続々と新情報が発表される。あわせて、出演者も発表。ティーンに人気のモデル、インフルエンサーが登場する。
⼗代は、まだ“未完成”。それは、無限の可能性に満ちているということ。2026年の「超⼗代」では、成⻑を続ける⼗代たちの“リアル”を テーマに、ファッションショーやアーティストライブ、スペシャルステージを通して、「未来を信じて進み続ける姿」を表現する。キービジュアルは、イラストレーターの田中かえ氏がデザイン。手塚治虫、吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始め、近年では2025年大阪万博にて壁画のデザイン、Needles、KIDILLにてコラボアパレルや、aespa、hide、MARVELなど、さまざまなジャンルとのコラボレーションを行っている。
田中氏は「この度、超十代のメインビジュアルを担当させていただきました、田中かえです。私の十代の頃よりももっとデジタル化が進み、メイクやファッションも楽しくなっているのかなと思いながら描いてみました。キーホルダーでぬいぐるみをつけている子達をよく見るので、付けられそうなキャラクターをたくさん描いてみました。いろいろなモチーフを見て楽しんでもらえたら嬉しいです！」とビジュアルに込めた思いを語っている。（modelpress編集部）
【公式日時】2026年3月31日（火）
【会場】国立代々木競技場第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1）
【主催】超十代製作委員会（株式会社超十代）
【出演者】（※12／22時点 50音順）
超十代実行員：おさき、久保田海羽、古園井寧々、白石乙華、瀬川陽菜乃、瀬乃真帆子、代田萌花、せらぴー（土屋惺来）、長浜広奈
ゲスト：沢田京海（トメィトゥ）、田中碧空、なえなの、本望あやか、実熊瑠琉、Mumei、りんか
MC：大倉士門、山之内すず
「超⼗代 -ULTRA TEENS FES-」は、2016年に幕張メッセで初開催され、2026年の今回で11回目を迎える。人気のモデルやYouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手など、あらゆるジャンルの十代が集まる体験型ティーンズフェス。出演者たちと来場者が一緒になり、オンラインとオフライン両方で開催される。
