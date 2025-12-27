奥菜恵、美肌のぞくシースルードレス姿披露「透明感ある」「いつまでも変わらない美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の奥菜恵が、26日に自身のInstagramを更新。シースルーのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳大河女優「いつまでも変わらない美しさ」シースルードレス姿
奥菜は「気が付けば2025年ももうすぐ終わり。仕事納めまであと数日！！」とつづり、セルフショットを公開。繊細な刺繍が施されたシースルーのロングドレス姿で、透け感のある袖からスラリとした美しい肩のラインと腕がのぞいている。また、楽屋でヘアスタイリング中の様子なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「奥菜さんの優しい雰囲気にピッタリ」「いつまでも変わらない美しさに驚き」「透明感ある」「理想の女性」「ふんわり感が素敵」「オーラある」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳大河女優「いつまでも変わらない美しさ」シースルードレス姿
◆奥菜恵、シースルードレス姿公開
奥菜は「気が付けば2025年ももうすぐ終わり。仕事納めまであと数日！！」とつづり、セルフショットを公開。繊細な刺繍が施されたシースルーのロングドレス姿で、透け感のある袖からスラリとした美しい肩のラインと腕がのぞいている。また、楽屋でヘアスタイリング中の様子なども投稿している。
◆奥菜恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「奥菜さんの優しい雰囲気にピッタリ」「いつまでも変わらない美しさに驚き」「透明感ある」「理想の女性」「ふんわり感が素敵」「オーラある」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】