【阪神カップ】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『100%！外国人騎手、前走GI・GII組、GI実績馬が強い！』
【動画】阪神カップ とみチョイ｜https://youtu.be/KaQLTtMeKU0
テレビ東京・冨田有紀アナから『第20回阪神カップ（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第20回阪神カップ（GII）枠順
2025年12月27日（土）5回阪神7日 発走時刻：15時25分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 エイシンフェンサー（牝5 川又賢治）
1-2 ヨシノイースター（牡7 内田博幸）
2-3 グレイイングリーン（牡7 吉村誠之助）
2-4 カリボール（牡9 富田暁）
3-5 シャドウフューリー（牡5 泉谷楓真）
3-6 シュタールヴィント（牡5 高杉吏麒）
4-7 フォーチュンタイム（牡4 団野大成）
4-8 アスクワンタイム（牡4 西塚洸二）
5-9 ジューンブレア（牝4 武豊）
5-10 グロリアラウス（セ4 F.ジェルー）
6-11 ダノンマッキンリー（牡4 C.デムーロ）
6-12 ナムラクレア（牝6 C.ルメール）
7-13 ミッキーゴージャス（牝5 横山和生）
7-14 ショウナンザナドゥ（牝3 松若風馬）
8-15 ルガル（牡5 鮫島克駿）
8-16 モズメイメイ（牝5 田口貫太）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
