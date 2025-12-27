　ジュビロ磐田は27日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍していたMF井上潮音(28)が完全移籍となることを発表した。

　井上は東京ヴェルディからヴィッセル神戸、横浜FCと渡り歩き、今季から広島に加入。7月に磐田へ期限付き移籍し、J2リーグ戦15試合の出場で1ゴールを挙げた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF井上潮音

(いのうえ・しおん)

■生年月日

1997年8月3日(28歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

169cm/63kg

■経歴

東京Vユース-東京V-神戸-横浜FC-広島-磐田-広島

■出場歴

J1リーグ:67試合3得点

J2リーグ:160試合8得点

リーグカップ:8試合

天皇杯:13試合

■コメント

▽磐田側

ジュビロ磐田へ関わる全ての皆さん、この度ジュビロ磐田へ完全移籍で加入することになりました。

今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました。

その思いを忘れず、まずは次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したいと思います。

改めてよろしくお願いします!

▽広島側

サンフレッチェ広島に関わる全ての皆さん、このたび、ジュビロ磐田に完全移籍することになりました。

まずは半年間という短い期間でしたが、熱い応援、サポートありがとうございました。

この半年間で、このチーム、街、そしてチームに関わる人たちの良さをたくさん知ることができました。

本当に良いチームでした。

そんなチームで試合に絡めなかったことを、本当に悔しく思います。

これからは違うところから広島の成功を願っています。

改めて短い間でしたが、ありがとうございました!