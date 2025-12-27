広島MF井上潮音、レンタル中の磐田に完全移籍「次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したい」
ジュビロ磐田は27日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍していたMF井上潮音(28)が完全移籍となることを発表した。
井上は東京ヴェルディからヴィッセル神戸、横浜FCと渡り歩き、今季から広島に加入。7月に磐田へ期限付き移籍し、J2リーグ戦15試合の出場で1ゴールを挙げた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF井上潮音
(いのうえ・しおん)
■生年月日
1997年8月3日(28歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
169cm/63kg
■経歴
東京Vユース-東京V-神戸-横浜FC-広島-磐田-広島
■出場歴
J1リーグ:67試合3得点
J2リーグ:160試合8得点
リーグカップ:8試合
天皇杯:13試合
■コメント
▽磐田側
ジュビロ磐田へ関わる全ての皆さん、この度ジュビロ磐田へ完全移籍で加入することになりました。
今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました。
その思いを忘れず、まずは次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したいと思います。
改めてよろしくお願いします!
▽広島側
サンフレッチェ広島に関わる全ての皆さん、このたび、ジュビロ磐田に完全移籍することになりました。
まずは半年間という短い期間でしたが、熱い応援、サポートありがとうございました。
この半年間で、このチーム、街、そしてチームに関わる人たちの良さをたくさん知ることができました。
本当に良いチームでした。
そんなチームで試合に絡めなかったことを、本当に悔しく思います。
これからは違うところから広島の成功を願っています。
改めて短い間でしたが、ありがとうございました!
