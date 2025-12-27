長崎GK富澤雅也が完全移籍で松本へ「全力でプレーしますので、共闘よろしくお願いします!」
松本山雅FCは27日、V・ファーレン長崎からGK富澤雅也(32)が完全移籍加入することが決まったと発表した。
富澤は前橋育英高から法政大を経て、2016年に長崎へ入団。2022シーズンを最後に、公式戦の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK富澤雅也
(とみざわ・まさや)
■生年月日
1993年7月14日(32歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
188cm/76kg
■経歴
大野台SC-町田JFC-前橋育英高-法政大-長崎
■出場歴
J2リーグ:78試合
リーグカップ:7試合
天皇杯:6試合
■コメント
▽松本側
「皆さん、はじめまして!このたび、V・ファーレン長崎から加入することになりました富澤雅也です。
この素晴らしいチームの一員になれたことを、大変光栄に思います。
そして、新たな挑戦の機会を与えてくださったスポーツダイレクターの都丸さん、心より感謝申し上げます。これまでの経験を活かし、チームの勝利に貢献し、昇格に向けて、一日一日を大切にしながら練習に取り組んでいきます。そして、ファン・サポーターの皆様には、熱い応援をいただけるよう、全力でプレーしますので、共闘よろしくお願いします!」
▽長崎側
「この度、10年間お世話になったV・ファーレン長崎を離れることになりました。この素晴らしい時間の中で、自身の夢に向かって突き進むことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。私の可能性を信じ、プロの世界へと導いてくださった竹村強化部長には、感謝してもしきれません。共に汗を流し、喜びや悔しさを分かち合ったチームメイト、監督・コーチ、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんと過ごした日々は、私にとってかけがえのない宝物です。また、日頃から私たちの活動を支え、最高の環境を整えてくださった、旭人社長、明社長、フロントスタッフの皆様にも深く感謝いたします。そして、クラブ運営にご尽力くださったボランティアの皆様、温かいご支援をいただいたパートナー企業の皆様にも、心より御礼申し上げます。皆様の支えがあったからこそ、私はここまで成長できました。どんな時も温かい応援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。
皆さんの声援が私の大きな力となり、苦しい時も前を向くことができました。皆さんと一緒に戦えたことは、私のサッカー人生の誇りです。来季からは新しい環境での挑戦となりますが、V・ファーレン長崎で培った経験を胸に、さらなる高みを目指して精一杯努力していきます。そして、このチームのこれからの活躍を心から願っています。これからも変わらぬご声援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。」
