鹿島ユースFW長疾風の高知加入が内定「応援してくださる方々の期待に応えられるよう頑張っていきます」
高知ユナイテッドSCは27日、鹿島アントラーズユースのFW長疾風(18)が来季から加入することが内定したと発表した。
長は今季、2種登録選手としてトップチームにも在籍。鹿島ユースでは高校年代3冠に貢献した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW長疾風
(ちょう・はやて)
■生年月日
2007年8月17日(18歳)
■出身地
三重県
■身長/体重
167cm/62kg
■経歴
TK TEISUI LAVEROUG-FCグランリオ鈴鹿-鹿島ユース
■コメント
▽高知側
「この度、2026年シーズンより高知ユナイテッドSCに加入することになりました、長疾風です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としての第一歩を、高知ユナイテッドSCでスタートできることを大変光栄に思います。
どんな時も一番応援してくれ、支えてくれた家族、そしてこれまで自分の成長のためにご指導いただいた指導者の方々、チームメイトへの感謝の気持ちを忘れず、どんな時も謙虚に、そして一所懸命戦い、応援してくださる方々の期待に応えられるよう頑張っていきます。
1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、自分の持っている力をすべて注ぎ込み、高知ユナイテッドSCのために全力で戦います。
応援よろしくお願いします。」
▽鹿島側
「鹿島アントラーズという素晴らしいクラブ、そして素晴らしいスタッフや仲間に出会えたことは、自分にとって大きな財産であり、かけがえのない時間でした。ユースで学んだことを次のステージでも活かして、常に謙虚な姿勢を忘れず、日々成長し続けます。3年間、ありがとうございました」
