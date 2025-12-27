レシートでパンパンはNG？“お金が逃げる財布”に共通する6つの習慣
続く物価高で「家計が不安…」と感じる人が増えています。貯金が思うようにできないと、どうしても将来が心配になりますよね。そんな今こそ、日常の中に小さな「運気の整え方」を取り入れてみませんか。今回は、開運財布にする方法や2026年の開運行動、注意すべき点について、琉球風水志のシウマさんに教えてもらいました。
教えてくれたのは▷琉球風水志 シウマさん
琉球風水師である母の影響を受け、独自に数意学を確立。これまでに鑑定した人は5万人以上。YouTube「琉球風水志シウマ公式チャンネル」も要チェック！
■こんな使い方していませんか？「お金が逃げていく財布あるある」
□お札の向きがバラバラ
お札を上下裏表バラバラ、金種もバラバラに入れていませんか？ お金を雑に扱うと金運が逃げていきます。
□レシートでパンパン
財布はお金にとって居心地のよい場所であるべきです。新たなお金が入る場所をレシートで塞がないで。
□破れていたり壊れていたりする
破損部分からお金のエネルギーや運気が漏れ出てしまいます。琉球風水では財布の寿命は3年程度です。
□使わないカードが入ったまま
財布の容量の浪費だけでなく、紛失、盗難時の危険も高まります。入ってくるお金をカードでじゃましないで。
□お金と関係ないものが入っている
財布はお金の器です。お金以外が交ざると、運が渋滞し、金運のエネルギーが正しく活発に機能できません。
□チャームがジャラジャラ
たくさんのチャームで財布の周りが騒がしいと、お金を引き寄せる気が乱れます。財布が傷む原因にもなります。
■お金はきれいな場所が好き。財布も同じです
「そもそも財布とは何か？といえばお金の器です。なので、財布にはお金以外のものを入れないのが基本中の基本。過去の残骸であるレシートは、その日じゅうに財布から別の場所に移動させたほうがいいですし、使っていないカード類は財布から出して、家の引き出しに保管するほうがいいです」とシウマさん。
一方、昔の沖縄のおじい、おばあたちはシリアル番号の末尾が8か9の1ドル札を財布に入れて縁起物としていた人も多いそうで、「お金にまつわる縁起物を何か1つ財布に忍ばせるのはいいですね。実は私の財布にも紙幣の百万円を束ねていた紙の帯が。この帯には大金を引き寄せるパワーがあるといわれています。ただし、入れ過ぎはNG。入れるなら1つにしましょう」。
琉球風水では財布の寿命は3年程度といわれているそう。3年たつと財布がもともと持っていたエネルギーや運気が落ちてくるので、新しいものに替えるのがよいのだとか。
お金はきれいで静かで暗く、整っている場所を好みます。財布をこのような場所にしておくことが金運UPのポイントです。
■日々の使い方を見直してお金が貯まる財布にチェンジ！
財布自体をきれいに保つ
財布の外側の汚れや傷は悪い気を寄せつける原因に。時々やわらかい布で拭いたり、革製であれば保革クリームで保湿したりして、きれいで清潔な財布をキープして。
財布の定位置をつくる
特に夜間は財布を定位置にしまい、休ませましょう。お金は暗く閉じられた静かな場所を好むので、おすすめは引き出しの中。低い位置の引き出しだとさらに◎です。
必要なカードしか入れない
財布に入れるカード類は、カードポケットの数だけにするのが理想です。カードの入れ過ぎは金運を下げるだけでなく、財布自体にも負担をかけ、傷みを早める原因になります。
お札の向きを揃えて整える
お札は肖像画の向きや金種を揃え、シワを伸ばしてから収納して。肖像画は上向きでも下向きでも問題なし。お金を丁寧に扱う気持ちが金運UPにつながります。
チャームをつけるなら1つだけ
財布は静かできれいで余裕がある状態を好むので、チャームをつけるなら1つに絞りましょう。おすすめは音が静かで、ラッキーモチーフやラッキーカラーのもの。
レシートは毎日出す
お金が出ていった記録であるレシートは過去のもの。入れたままにすると金運が下がります。レシートは帰宅したら別の場所に移し、財布をすっきりさせておきましょう。
＊ ＊ ＊
お金にとって居心地のいい財布は、使う人にとっても中身が一目瞭然で、使い勝手のいいものになりますね。
撮影／林 ひろし 編集協力／宇野津暢子
文＝徳永陽子