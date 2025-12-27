É×¤Î¸µºÊ¡© Â©»Ò¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀÜ¿¨¤·¤¿¡Ö²¿¼Ô¤«¡×¤¬Ææ¤¹¤®¤Æ¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡¿¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª¥¯¥½Ã¶Æá2¡Ê6¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¥µ¥ì¤¿²áµî¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÉ×¤ÈÁ÷¤ë¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¡£
¤±¤ì¤É¤½¤³¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê»îÎý¤¬¡Ä!?
¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤È¥Ñ¡¼¥È¤Ç¿²¤ë»þ´Ö¤â¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤É×¤ËÉÔÎÑ¤ò¤µ¤ìÊÌ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡£
Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò¤â¤ÄÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²ÈÂ²3¿Í¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª ¥¯¥½Ã¶Æá ¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ùÃæ¤ËÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏSumiÌ¡²è¡¢¥µ¥ìºÊ¥Þ¥ê¥³¸¶°Æ¡¢¥ê¥¢¥³¥ß´ë²è¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª ¥¯¥½Ã¶Æá 2 ¸µ²Ç¤È¸µÃ¶Æá¤È¤ÎºÆ²ñ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡²è¡áSumi¡¢¸¶°Æ¡á¥µ¥ìºÊ¥Þ¥ê¥³¡¢´ë²è¡á¥ê¥¢¥³¥ß¡¿¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª ¥¯¥½Ã¶Æá 2 ¸µ²Ç¤È¸µÃ¶Æá¤È¤ÎºÆ²ñ¡Ù