坂本龍一ドキュメンタリー映画とADAM ET ROPÉのレーベル10Cultureによるコラボアイテム発売

■『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』は第1回東京国際映画祭で1度だけ上映された作品

10のカルチャーをバックグラウンドにしたADAM ET ROPEのレーベル10Cultureと音楽家・坂本龍一氏のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』の4Kレストア版の公開を記念したコラボレーションアイテムが2026年1月2日より発売される。

『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』は、1984年5月、坂本龍一の4枚目のソロアルバム『音楽図鑑』を制作し始めた頃に、東京でわずか1週間という短期間で撮影が行われ、完成後の1985年にはロッテルダム、ロカルノ、サンパウロなどの国際映画祭で上映。日本では同年6月9日に第1回東京国際映画祭で1度だけ上映された作品。発売された VHS、レーザーディスク、DVDも長らく入手困難な状況が続いていたが、近年になり16mmフィルムを修復し4Kレストレーションが実現した。

この60分余りの映像には、坂本龍一の貴重なインタビューやスタジオでのレコーディング風景に加え、彼が出演したCM、YMOの散 開コンサート、大島渚監督『戦場のメリークリスマス』の印象的な一場面、さらには自宅での連弾の様子など、貴重な映像が収められている。

10Cultureは2026年1月16日の4Kレストア版劇場公開を記念し、オフィシャルコラボレーションアイテムし、スウェットプルオーバー、トートバッグを発売する。

スウェットプルオーバーを3種を制作。フロント・バックプリントにはメインビジュアルならびに劇中シーン、32歳の坂本龍一が時代の先を静かに見据えていた頃の、音楽に向き合う視線と探究と思索の気配を留めたカットが配されている。

トートバッグにはデザインユニットGOO CHOKI PARが手がけたメインビジュアルと、本作のオフィシャルカナフォントを使用した両面デザインに加え、新たに解禁されたシーン写真の中でも印象的な、表現者・坂本龍一の世界を体現する独創的なメイクを施した姿を採用した全2デザインを制作。ジャガード織による美しく迫力のある仕上がりとなっている。

