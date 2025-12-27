BE:FIRSTが、12月26日に放送されたテレビ朝日系音楽特番『Mステ SUPER LIVE 2025』に出演。グループ公式SNSでは、オフショットとダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】BE:FIRSTの統一感のあるモノトーンコーデ／「Stare In Wonder」ダンス動画／BE:FIRST×タモリ『Mステ』オフショット／BE:FIRSTの「ギリギリ言える今年の裏話」

■BE:FIRST6人が統一感のあるモノトーンコーデで登場

番組では、TV初披露となる「Stare In Wonder」をパフォーマンス。キレのあるダンスと圧倒的な存在感で、観る者を魅了した。

Instagramで公開されたソロカットでは、メンバー全員が黒の半袖シャツとパンツのセットアップで統一し、白のインナーでさりげない変化をつけたコーディネートを披露。白パーカーを合わせたRYUHEIは、髪をオールバックにセット。眉毛に剃り込みを入れたワイルドな姿で壁際でしゃがみ込み、カメラを見つめる。キャップにクロスのペンダントを合わせ、袖にプリントが施されたスウェットシャツ姿のSHUNTOは、ポケットに手を入れ、クールにカメラを見下ろした。ふんわりとウェーブした茶髪が印象的なJUNONは、白パーカーの上から黒のトップスを重ね、フードに手を添えたポーズで存在感を放つ。

ヴィンテージ感のあるプリントスウェットを着用したLEOは、ポケットに手を入れ、前を見据えたクールな佇まいを披露。SOTAは、額にバンダナをアクセントにしたモノトーンコーデで、指笛を吹くようなポーズを決め、楽しげな雰囲気を伝えた。ボーン柄がプリントされた長袖シャツ姿のMANATOは、壁の突起を両手で掴み、斜め前に体を倒す難易度の高そうなポーズを、余裕たっぷり（？）に披露している。

さらに、番組で披露した「Stare In Wonder」のダンス動画もあわせて公開。スピード感あふれる迫力満点のパフォーマンスは必見だ。

SNSでは「衣装オソロっぽくて良かった！」「白黒衣装素敵！」「久しぶりのバチバチのダンス最高でした」「リュウヘイ、最近のかわいいからの振り幅えぐい！！」「りゅうちゃん、カッコ良すぎ」「りゅうへいくんの髪型やっぱりいい」「シュントくんかっこすぎてぶっ倒れました」「ジュノンくん可愛いお顔なのにめためたカッコいの反則」かっこいい」「レオの短髪好きすぎる」「ソウタくんがピーって笛吹いてマナトが組体操のさぼてんの上の人ってこと？笑」など様々な反応が寄せられている。

■動画：高速ダンスが話題に！BE:FIRST「Stare In Wonder」

■写真：BE:FIRST×タモリ『Mステ SUPER LIVE 2025』オフショット

■動画：BE:FIRSTの「ギリギリ言える今年の裏話」