»°Ìò¾º¿Ê¤ØµÁ¥ÎÉÙ»Î¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ½é¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡ÇìÇµÉÙ»Î¤é¤È21ÈÖ¤Ç13¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤¬27Æü¡¢½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤òÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ø·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÇÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ï¡¢ÇìºùË²²þ¤áÇìÇµÉÙ»Î¡Ê¤Ï¤¯¤Î¤Õ¤¸¡¢22¡Ë¤äÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡Ë¤é¤È21ÈÖ¼è¤Ã¤Æ13¾¡8ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½ä¶È¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ä´»Ò¤¤¤¤¡×¤ÈºÇ½é¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê6Ï¢¾¡¡£ÎÏ¶¯¤¤ÆÍ¤¡¢±¦¤òº¹¤·¤Æ´ó¤êÀÚ¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸ÅÃæ¤Ëº¸Éª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÉª¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤À¤±ÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Æ»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸°ìÌç¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡Ë´ú¼ê¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£ÇìÇµÉÙ»Î¤é¤â·Ð¸³¤·¤¿Á°Æ¬É®Æ¬¡£»°Ìò¾º¿Ê¤Ø¸þ¤±¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£