「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」待望のスペシャル放送決定！祝・初の地方ロケ！北陸グルメタウン富山県 氷見市で８時間 & ２万5000歩超！？のローカル”じばせん店”巡り！

芸能界の第一線を突っ走りながら超節約を貫くオードリー春日が、馴染みのない街で自腹の1000円を予算に、最高のせんべろを楽しむため吟味に吟味を重ねるリアルせんべろドキュメンタリー「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」通称 “じばせん”。

先週20日の放送をもってシーズン２が終了しましたが、この度、番組初・待望のスペシャル放送が決定しました。

そして、ついに都内近郊を飛び出しお届けします！

オードリー春日が向かう先は、冬の日本海「富山県氷見市」！天然の生簀と呼ばれる富山湾を有し、500種類にも及ぶ様々な魚介が獲れる海の幸の宝庫で、なんといっても有名なのが氷見漁港で獲れる高品質な「ブリ」！

さらに、氷見うどん、氷見牛、氷見カレーという、海と山の恵みを活かしたご当地グルメの宝庫！

そんな知る人ぞ知る北陸グルメタウンで、オードリー春日はどんな”じばせん店"に巡り合うのか？乞うご期待！

☝放送内容

番組初のスペシャルで訪れたのは冬の観光地として注目の集まるグルメタウン、富山県・氷見市！

オードリー春日が足を使って最高のお店を探します！じばせん店を探しながらなんとなく歩いていると、富山湾越しに望む立山連峰を発見！思わぬ絶景にあの春日も感動！さらに街中で見つけたのは、笑ゥせぇるすまんなど数々のアニメキャラクターのモニュメント！実は氷見市は藤子不二雄Ⓐ先生の出身地！春日も興奮し、藤子不二雄Ⓐ先生の美術館に立ち寄ることに！？

街の人々にも聞き込み、最後に訪れたじばせん店は一体どんなお店なのか！？

☝春日俊彰（オードリー） コメント

シーズン1・2合わせて約半年間放送しただけの番組で年末特番を実施するとは。

さすがじばせん、ＢＳテレ東25周年記念番組！

来年に向けて視界は明るいですな。

大いに良し！！

☝中村 拓馬 プロデューサー コメント

1時間ＳＰでは番組初となる地方ロケを敢行！普段は都内近郊で長く歩いても3時間程度ですが、

今回は7時間以上も街を歩き回り、ロケ時間は8時間を超えました！

ロケ終わりにスタッフのスマホの歩数計を見たところ25,000歩を超えていました。

そんな過酷なロケを、春日さんは持ち前のタフさ？で乗り切りながら、氷見の地元の方々と触れ合い、

街の魅力を全力で引き出してくれています！氷見の寒ブリをはじめとする絶品の地元グルメ、心温まる出会い、春日さんの奮闘と氷見の魅力がたっぷり詰まった1時間を、ぜひお楽しみください！

☝番組概要

【タイトル】 「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろＳＰ」

【放送日時】 2025年12月27 日 土曜夜10:00～11:00

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【出演者】 春日俊彰（オードリー）

