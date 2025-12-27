2025年にデビュー51周年を迎えたTHE ALFEEが、12月23日・24日の2日間に東京・日本武道館でのライブを開催した。

2階最上席までぎっしりと埋め尽くされ、熱い声援を送る10,000人、2日間で20,000人の観客を前に3人はステージに立った。24日をもって日本武道館公演105回公演（第一回目は1983年8月）という、バンドとして武道館公演数は歴代1位の記録更新となった。なお、武道館公演数1位は矢沢永吉、2位は松田聖子となる。

高見沢がMCにて「毎年新曲を出し続け52年目になります。59作連続TOP10入りは歴代男性アーティストとして1位になったのも長くやっている証でもあります。文化庁長官特別表彰も頂き、古希を超えたバンドでもまだまだやれるんだという気持ち、力をいただきました。どこまでできるかわかりませんが、イヴの夜にあらためて言いましょう。「THE ALFEEに解散はない！」」と断言した。

ライブでは。「メリーアン」から、シングル59作連続オリコンTOP10入りを果たした最新曲「HEART OF RAINBOW」、「星空のディスタンス」含め合計19曲を披露。1983年8月24日、初の日本武道館から42年、公演数は12月24日現在で105本、バンドとしては首位の記録を引き続き更新。コンサート総本数も2993本と、こちらも最多公演記録を更新し、前人未到の3000本迄あとわずかとなった。

2025年は、51周年を迎えてもなお精力的に活動していた。シングル／アルバムをリリースし、全国ツアーを開催。そして文化活動で優れた功績をあげた人や団体に贈られる2025年度文化庁長官特別表彰にも選ばれる快挙を成し遂げた1年であった。残すは大阪城ホールのライブで締めくくり、2026年はいよいよ3000本目めざしたカウントダウンに突入する。

2026年もライブバンドとして誰も成し遂げていない記録への挑戦に突き進むTHE ALFEEにますます注目したい。

◾️ニューアルバム『君が生きる意味』 発売日：2025年12月24日（水）リリース 通常盤【1CD】TYCT-60257 ￥3,300（税込）

初回限定盤A【CD+Blu-ray】TYCT-69369 ￥4,950（税込）

初回限定盤B【CD2枚組】TYCT-69370/1 ￥4,950（税込）

初回限定盤C【CD3枚組】TYCT-69372/4 ￥5,500（税込） ▼収録内容（CD）

01 月光譚 - Moonlight Rhapsody -

02 孤独の太陽

03 君が生きる意味

04 疾風怒濤 - Mind Riot -

05 12Fretの躍動

06 丁寧言葉Death ! (album mix)

07 KO. DA. MA.

08 Dancing in Heaven

09 鋼の騎士 Q

10 Be Alive

11 HEART OF RAINBOW (album mix) ▼Special Blu-ray : MV COLLECTION ※初回限定盤Aのみ

KO. DA. MA.

ロマンスが舞い降りて来た夜

HEART OF RAINBOW ▼Special CD：『2024_08_25 Live！』※初回限定盤Bのみ

THE ALFEE & Alfee Premium Orchestra

1.木星（組曲「惑星」より）〜星空のディスタンス

2.夏しぐれ

3.組曲: 時の方舟

4.ヴァルキューレの騎行〜ジェネレーション・ダイナマイト

5.FLOWER REVOLUTION ▼Special CD：風の時代・春 From The Beginning @NHK HALL(2024.5.26)

※初回限定盤Cのみ



1.悲劇受胎 (50th Anniversary Ver.)

2.FLOWER REVOLUTION

3.Final Wars !

4.シンデレラは眠れない

5.この素晴らしき愛のために(2023Mix)

6.星空のディスタンス

7.My Life Goes On

8.COMPLEX BLUE -愛だけ哀しすぎて-

9.生きよう



1.運命の轍 宿命の扉

2.GATE OF HEAVEN

3.天地創造

4.LAST STAGE 2024

5.CRASH !

6.SWEAT & TEARS

7.鋼鉄の巨人(50th Anniversary Ver.)

8.明日なき暴走の果てに

9.ロマンスが舞い降りて来た夜