IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ

サウジアラビアの首都リヤドで27日に夜に行われる予定だった、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）とIBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の一戦が前日夜に突然中止となった。寺地は自身のSNSを更新し、無念の思いをつづっている。

中止はガルシアが公開計量後に体調を崩したため。権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」はガルシアが入院したと伝えている。現地26日の前日計量では寺地が51.94キロ、ガルシア（メキシコ）も51.66キロでクリアしていた。計量後に2人は握手を交わし、意気込みを語っていた。

寺地は27日になって自身のSNSを更新し「今日の試合中止になりました。期待してくれてる方沢山居たのに残念です」と無念の心境をつづった。

寺地にとってガルシア戦は再起戦で、3階級制覇に挑む一戦だった。勝利すればIBF以外の主要3団体で同級王座に就く“バム”ことジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）との4団体統一戦の可能性もあったが、実現は遠のいた。

この興行では、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨むなど、計5試合が行われる予定だった。寺地戦の代替試合は行われず、計4試合になる見通しだ。



（THE ANSWER編集部）