大相撲の幕下・炎鵬（伊勢ケ浜）が２７日、東京・墨田区にある部屋の稽古場で行われた朝稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて汗を流した。

幕下以下の申し合い稽古では計１０番取って６勝４敗。右膝を気にする場面もあったが、「俵にぶつけただけ」と説明した。ここまでの調整について「首の状態もあるので、相撲を取れない日もあるが、取れる日は取るようにしている。寒くなってきたので、無理をしないように慎重にやっている」と話した。

炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場から昨年の名古屋場所で復帰。２０２５年は３月の春場所で幕下復帰を果たした。一時は幕下１０枚目まで番付を戻したが、左膝のケガなどもあり、年内の関取復帰はならなかった。１年間を振り返り「早いですね、気づけば１年が終わりだなという感じ。なかなか思い通りにはいかなかった。まだまだ足りないところだったり、もっと今やるべきことがあるのだろうなと思う」と口にした。

初場所から伊勢ケ浜部屋所属の力士９人が一斉にしこ名を改名。うち８人は旧宮城野部屋の力士だったが、その中で炎鵬だけが改名をしなかった。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から改名の打診はなかったといい、「親方の心遣いなのかなと思う。大相撲に入ってから、このしこ名で自分という存在が知られていると思うので、そのしこ名に恥じないように、自分の名前を大切にしていきたい」と語った。