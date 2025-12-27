ロックバンド「Lucky Kilimanjaro」が27日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの大瀧真央が出産間近のため、この日出演予定だったライブをバンドとして急きょ出演辞退することを発表した。



【写真】妻のLucky Kilimanjaroの大瀧真央がカッコ良すぎる

公式アカウントでは「本日出演を予定しておりました『FM802 RADIO CRAZY 2025』につきまして、出演をキャンセルさせていただくことになりました」と発表。Lucky Kilimanjaroの出番は午後4時20分からだったため、約5時間前での急きょ出演キャンセルとなった。



その理由について「臨月を迎えておりました大瀧真央（Synth.）が本日未明に破水し、夫である熊木幸丸（Vo.）とともに産院にて出産準備に入りました」と知らせ、「熊木の出産立ち合いに伴い、誠に苦渋の決断ではございますが、Lucky Kilimanjaroの出演を辞退させていただきます」と発表した。



Lucky Kilimanjaroは6人組ロックバンド。メンバーの大瀧と熊木は2022年にバンド内結婚を発表しており、2025年8月に第1子妊娠を公表していた。大瀧は体調の安定や出産準備を優先するため、9月以降はツアーやフェスには参加を見合わせていた。



（よろず～ニュース編集部）