歌手の和田アキ子（75）が27日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。「情緒不安定」と明かし、その理由について語った。

和田は「私ね、ちょっときょう、情緒不安定なんですよ」と突然告白。アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正が「どうしました？」と心配すると、「もうこんなんラジオで言うのもあれなんですけど」と語り出した。

「ちょっとしたプレゼントを買おうとして、カードとか持つの邪魔くさいから、現金用意したんですよ、昨日」と回顧。「普通は金庫にしまうんですけど、それをどっかにしまっといて、明日買いに行けばいいやと思っているから」と寝室内で数カ所置き場所を検討した末に「結果、クローゼットの下の方に入れたつもりだったんですよ」とも語った。

だがその後「足が痛いっていうこともあったんだけれども、テープとか貼り換えてる時に、やっぱり金庫にしまった方がいいなと思って」とお金を取り出そうとしたところ「ないんですよ、そしたら」との事態になったという。

その後マネジャー、夫と共に寝室を探したというが「見つからないし」と和田。「でもしようがないからお掃除している人にもお願いして。どっちにしろ何かあったらマネジャーに連絡してって」と伝えて仕事に来たという。

「ずっと気になっているんだけど、かかってこないのよ」と言い、「朝、これが老いていくっていうことか、ボケの始まりかなって思っているんだけど」と心配そうに話した。

番組アシスタントのフリーアナウンサーの垣花正は「なぜこんなところにっていうところから出てくると思いますよ」とフォローした。

和田は「ごめんねこんな話。怒られるなこんな話したら」と申し訳なさそうに話した。