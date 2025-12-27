ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¡Åê¹âÂÇÄã¤Î¸¶°ø¤ÏÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ÖÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡¹â¹»À¸¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¼èÆÀÎ¨¤â
¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤ÎÅê¹âÂÇÄã¤Î¸¶°ø¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿3¿Í¡£ÀõÂ¼¡¢ÃæÂ¼¤È¤â¤ËÍèÇ¯¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÀõÂ¼¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤â¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡ËÇÔÀï½èÍý¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï140¥¥í¤¯¤é¤¤¡£º£¤ÏÇÔÀï½èÍý¤Ç¤â150¥¥íÅê¤²¤ë¡£Í¾Íµ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÅê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£3³äÂÇ¼Ô¤¬·ã¸º¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ÎÅê¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤¬¡ÖÅê¹âÂÇÄã¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸½Ìò¤Î2¿Í¤ÏÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¹â¹»À¸¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁà¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÀÎ¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥«¡¼¥Ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆþÃÄ¤·¤Æ2¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Î¹â¹»À¸¤ÏÁ´°÷Åê¤²¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£