ベビースター×わさビーフが提携 おやつカンパニーが山芳製菓の全株式を取得 公式キャラ「ホシオくん」「わさモー」も“連携”へ
『ベビースターラーメン』を主力とするおやつカンパニー（津市）が26日付で、『わさビーフ』を販売する山芳製菓（兵庫県朝来市）の全株式を取得したと発表した。両社の商品開発力やブランド力、製造・販売に関するノウハウを相互に活用することで、スナック菓子業界のさらなる発展と新たな価値創出を目指す。
おやつカンパニーはこれまで展開してきた『ベビースターラーメン』をはじめとしたブランド力、全国の広範囲に渡る販売ネットワーク、年間160種類以上の新製品を発売する製品開発力・企画力を強みとしている。山芳製菓は、わさビーフを中心に確立されたブランドとばれいしょ調達から生産・供給網まで信頼性の高いサプライチェーンを含む事業基盤を有する。
主力製品であるベビースターブランドの駄菓子・ラーメンスナックといった独自性と、わさビーフがポテトチップス市場で築いてきた唯一無二のブランド力を掛け合わせ、両社それぞれのユニークな価値を継続・融合することで、新たなブランドポジションをつくりだす。
おやつカンパニーが持つ国内外、ECの販売ネットワークを活かした展開や、両社の顧客層の相互拡大にも取り組む。
また、これまでお客様に愛されてきた両社の公式キャラクターである「ホシオくん」と「わさモー」も従来通り活用し、IP戦略における連携も想定している。
