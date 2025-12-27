四国初のハイブリッド先行車は「きらめき特別塗装」で登場！

JR四国初となる新型ローカル用ハイブリッド車3600系。本格導入の前に先行量産車4両がこのほど四国に搬入され、2025年12月23日、報道関係者へお披露目されました。

3600系は香川県高松と徳島を結ぶ高徳線をはじめ、徳島県内を走る徳島線・鳴門線・牟岐線で2026年6月にデビュー予定です。先行量産車2編成4両を含む2両1編成とした35編成70両の導入が予定されています。

ローカル車両では2006年デビューの1500形に続く新型車両であり、初となるハイブリッド式車両となることから、形式名に気動車・電車いずれでも使用していない3000番台の数字を起用しています。近い将来にハイブリッド式特急車両を開発することを見据え、3000番台の若番を残して、今回の車両には600番台にしたとか。高松寄りから運転台付き電動車MC1の3650形と、徳島寄りMC2の3600形で編成しています。

外観は青空に映えるステンレスボディに、JR四国のカラーであるライトブルーを車両下半分に配色しており、キラキラしつつも落ち着いた印象です。デザインは内装も含め、「マリンライナー」や観光列車「伊予灘ものがたり」などでおなじみ、JR四国お客様サービス推進室デザインPT担当室長の松岡哲也さんが担当しました。

太平洋や瀬戸内海、雄大な吉野川、そして空をイメージしたブルーの上に縁取りされたゴールドラインは、海や川面に降り注ぐ光を表現。「四国の豊かな自然や空気・水」を象徴したといい、この量産先行車の2編成のみ、側面に「SHIKOKU Hybrid Vehicle 3600」の表記と、きらめきの雫をあしらっています。

実はこのデザインは特別仕様で、のちに導入される量産車については、JR四国のイメージカラーへの原点回帰という意味を含めた、シンプルなライトブルー帯を付した塗装への変更を考えているといいます。

このハイブリッド車両は、ディーゼルエンジンで発電した電力と、ブレーキ時などに蓄電地へ貯めた電力を組み合わせて、モーターを回転させることで走行します。特に、県内の路線すべてが非電化である”ディーゼル王国”徳島県では、その仕組み上「電車」と呼んでいい新型車両の導入に、県民の関心も高いと地元誌記者は話します。

「土禁車ですか？」 思わず寝っ転がってしまった車内

車内に入ると思わず靴を脱ぎたくなるような、明るく、広々とした拡幅ボディーの車内が出迎えてくれます。四国のローカル車両としては初となる木目調の床面で、その見た目は自宅のフローリングと変わらない印象だったからです。座席の袖壁の曲線や、布目地にアクセントとなるグレーブラウンを組み合わされた壁面のコントラストが視覚的にも心地よく感じました。

座席のモケットは2種あり、外観と同じ四国の海や空をイメージしたブルーを基調に、光に照らされて煌めく様子を多彩な色で表現。そんなブルーの一般席に対して、優先席は色弱者にも認識しやすいグリーンを採用し、四国の美しい山々をイメージしたといいます。モケット一面に巡らせた植物の文様は、光を受けて成長する木の芽をモチーフにしています。

この植物文様は、自然の芽吹きを感じさせる柔らかなラインと、幾何学的な整然さを組み合わせることで、環境に優しいハイブリッド車両だというイメージを連想させる狙いがあるようです。会見に立ったJR四国の四之宮和幸社長も「時代とともに普通列車も進化している。最新の車両を導入でき、デザインも四国の自然を取り入れた優しいデザインになっているので、楽しんで乗ってほしい」と胸を張ります。

なお、トイレ付の3650形はオールロングシート仕様で、座席定員39人、立席を含めると定員130人です。セミクロスシート仕様の3600形は、同49人、142人となっています。編成全体では272名を乗せることができ、これは従来のキハ47形編成の252名を上回る定員数です。

四国ローカル車両に大変革の予感が

今回のハイブリッド3600系の導入は、老朽化したローカル気動車の置き換えを目的としています。計画ではまず、徳島運転所への集中配備により、1977年製造（初年）の国鉄形キハ40系列を置き換えることが決まっています。



3600系導入で引退が決まった国鉄形キハ40系の説明も行われ、ハイブリッド車がいかに静音かが実感（坪内政美撮影）。



これにより、キハ40系オリジナルのDMF15系エンジンを備えた国鉄車両の終焉を迎えます。

また置き換え対象には、現在徳島地区で運用されていない松山運転所所属で国鉄末期の1987年製キハ32形、キハ54形、およびキハ185系3000番台車(1987年製造、1999年改造）も含まれています。

今回、両運転台車での3600系の導入計画がない現状を考えると、徳島地区に配備されている1000形・1200形・1500形の一部を松山運転所へ転属させ、玉突きに国鉄ローカル車両の置き換えを進める公算が大きいといいます。いずれにしても四国のローカル車両から「キハ」を冠した車両が消える日も近いと考えられます。