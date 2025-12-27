クリスマス直後のお昼、阪神から届いた“朗報”にファン歓喜「しかし、エグイな」「デュープの穴は完全に埋まった」5人目の助っ人補強、磐石投手陣にさらに厚み

身長2メートル超の高身長も注目されている(C)Getty Images

セ・リーグ覇者の阪神がオフの補強を着々と進めている。

クリスマス明けとなった12月26日、球団は前ブレーブスのカーソン・ラグズデールと来季の契約を締結したと発表。背番号は46に決まった。

身長2メートル3センチから繰り出される角度ある150キロ超の速球とカーブのコンビネーションが武器とされる右腕は球団を通じて、「歴史ある阪神タイガースに入団できることをとても光栄に思います。また、日本でプレーする機会をいただけたことにとても感謝しています。野球キャリアの新しい章の始まりに興奮しており、2026年が素晴らしいシーズンになるのを楽しみしています」と意気込みを語っている。



2020年にフィリーズ入り、今季オリオールズで中継ぎとしてメジャーデビューを果たした。計2試合、5イニングで8失点と結果を残せなかったが、27歳という若さ、奪三振率の高さで知られたジョン・デュプランティエを彷彿とさせる豪快なフォームも注目となる。阪神の助っ人陣の“魔改造”は知られているとあって、NPBに加入し、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まる。

そして磐石の投手陣はさらに厚みが増すことに。最多勝のタイトルを獲得した村上頌樹、最優秀防御率の才木浩人に加え、助っ人陣では先に左腕のイーストン・ルーカスの獲得も発表となったばかり。大竹耕太郎、高橋遥人、伊原陵人ら右、左のバランスも良く、他球団垂涎のラインアップにまた1人頼もしい助っ人が加わった。