カップルで行きたいと思う「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「米沢」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行く人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米沢（米沢市）／42票2位にランクインしたのは、米沢市にある「道の駅 米沢」です。東北中央自動車道の米沢中央ICからすぐという好アクセスを誇り、山形県の南の玄関口として多くの観光客でにぎわいます。最大の魅力は、日本三大和牛の1つ「米沢牛」をリーズナブルに堪能できるフードコートや高級感漂うレストランです。とろけるような食感のステーキや牛串を二人でシェアすれば、ぜいたくなランチタイムになること間違いなし。館内には米沢織や伝統工芸品、地酒も豊富にそろっており、上質な大人のドライブデートを楽しめます。
回答者からは「米沢城跡や上杉神社に近く、城下町観光と組み合わせやすい。米沢牛などの名物グルメが充実しているから」（40代女性／鹿児島県）、「お土産コーナーが広い道の駅はワクワクして楽しいから」（20代女性／群馬県）、「山形の代表的な道の駅で、米沢牛を使ったグルメを楽しめるスポットとして人気で、米沢牛寿司盛り合わせ・ステーキ・牛刺しなど多彩なメニューが揃っており、新鮮な特産品やお土産コーナーも充実していて、お買い物デートにも最適だからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：天童温泉（天童市）／67票1位に輝いたのは、天童市にある「道の駅 天童温泉」でした。名前の通り温泉街の近くにあり、将棋の駒の形をしたユニークな外観が目を引くスポットです。施設内には源泉かけ流しの「駒の湯（足湯）」が無料で開放されており、ドライブの疲れを癒しながら二人でのんびりお喋りを楽しめるのが人気の秘密。隣接する公園での散策や、地元の新鮮な果物を使ったジェラート、特産のラ・フランス製品などの絶品スイーツも充実しています。癒しとグルメを両立した、至福のひとときを過ごせる目的地です。
回答者からは「足湯があって気軽に一緒に休める。観光っぽすぎないのが逆に使いやすい」（20代女性／千葉県）、「とにかく温泉がお勧めです。特に寒い季節は身体の芯まで温まります。近くには大きな将棋の駒がある名所もあり、デートスポットにはちょうどいいと思います」（50代女性／愛知県）、「温泉街に隣接しており、冬の寒さを癒すのにぴったり。将棋駒や地元特産品も楽しめ、カップルで訪れると温泉と観光を一度に満喫できるから」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)