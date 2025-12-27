¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÈøÆ»¡¡12¥È¥é¥¤¤Ç²÷¾¡È¯¿Ê¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSHÀÖÇ÷¤¬ÌöÆ°
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡ÈøÆ»74¡½5±ó·Ú¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡19Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÈøÆ»¤Ï12¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢74¡½5¤Ç±ó·Ú¤Ë²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSHÀÖÇ÷¼þÎ°¡Ê¤á¤°¤ë¡¢3Ç¯¡Ë¤¬·Ú²÷¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÆÀÅÀµ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¥¹¥¯¥é¥à¤â¥â¡¼¥ë¤â¤¤¤¤·Á¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¼«¿Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ½Õ½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥é¥à¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤ÏÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤±¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢1¤Ä¥È¥é¥¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²ÝÂê¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£