ÎëÌÚÆà¡¹¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆÍÁ³¤ÎÎÞ¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡×ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ö¿ÍÀ¸¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢±©Ä»¿µ°ì¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤Ï¡Ö¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¡£¥¹¥´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£¡Ö»ä¤â¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¿ä¤·¤¬¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£Î¥º§¤·¤Æ¤«¤éËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÈµÞ¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤òÎÞ¤Ç½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼¤Ï¡¢ÎÞÌÜ¤ÎÎëÌÚ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò²þ¤á¤ÆÎÏÀâ¤·¤ÆÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿°ñ¾ë¸©ºß½»¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£