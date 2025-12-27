¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡Âè40²óÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡Û2ÆüÌÜ¡¡°Ëµ×´ÖÍÛÍ¥¤¬Âç³°¤«¤éÃÍÀé¶â¤ÎÇòÀ±¤Ç2Ï¢¾¡
¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¡¡Âè40²óÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡¡2ÆüÌÜ¡Û
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¡ÖÂè40²óÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢7R¤Ç6¹æÄú¤Î°Ëµ×´ÖÍÛÍ¥¡Ê27¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ08¤Î±ÔÈ¯¤«¤éÎäÀÅ¤Ë·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤ÆÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£Âç³°ÏÈ¹îÉþ¤ÇÆü¤Þ¤¿¤®¤Î2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¹Ô¤Â¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥¿¥¤¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢2¼þÌÜ¤«¤é¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿¤«¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¾¯¤·ÉÔ°Â¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£