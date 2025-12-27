鈴木愛理、グッズ装備の人気男性歌手とSnow Manライブへ「すごい世界線」「激アツ」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/27】歌手で女優の鈴木愛理が12月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月23日から26日にかけて東京ドームにて開催されたSnow Manのライブ「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を訪れたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】鈴木愛理“佐久間推し”男性歌手とスノライブ参戦する姿
アーティストのオーイシマサヨシは同月27日、「佐久間大介を全力で推してきた」と同ライブを訪れたことを報告。鈴木はこのポストを引用し「オーイシさんと参戦させていただきました！！！まじで勉強なることだらけでした！！！！！温かくキラキラな爆笑エンターテイメント空間だった...本当すごかった！！」とつづり、オーイシとライブを楽しんだことを伝えた。投稿された写真には、佐久間のうちわやパーカーなど、ライブグッズを身に着けたオーイシの姿が。東京ドームをバックに笑顔を見せる2ショットも公開されている。
オーイシは、1月22日にリリースされたSnow Manのアルバム「THE BEST 2020-2025」に収録されている佐久間のソロ楽曲「守りたい、その笑顔」の作詞作曲を担当するなど公私ともに交流があることで知られている。鈴木は自身がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）にてSnowManのメンバーとたびたび共演。オーイシと鈴木は、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」にてデュエットを披露した姿が話題を集めていた。
この投稿を受け、ファンからは「微笑ましい」「すごい世界線」「素敵な空間」「みんな楽しそうで嬉しい」「グッズ装備してるの可愛すぎ」「激アツ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木愛理“佐久間推し”男性歌手とスノライブ参戦する姿
◆鈴木愛理、Snow Manライブへ
アーティストのオーイシマサヨシは同月27日、「佐久間大介を全力で推してきた」と同ライブを訪れたことを報告。鈴木はこのポストを引用し「オーイシさんと参戦させていただきました！！！まじで勉強なることだらけでした！！！！！温かくキラキラな爆笑エンターテイメント空間だった...本当すごかった！！」とつづり、オーイシとライブを楽しんだことを伝えた。投稿された写真には、佐久間のうちわやパーカーなど、ライブグッズを身に着けたオーイシの姿が。東京ドームをバックに笑顔を見せる2ショットも公開されている。
◆鈴木愛理の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「微笑ましい」「すごい世界線」「素敵な空間」「みんな楽しそうで嬉しい」「グッズ装備してるの可愛すぎ」「激アツ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】