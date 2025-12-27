あの、ほっそり美脚輝く膝上ミニスカコーデ「スタイル抜群」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/27】アーティストのあのが12月26日に、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】個性派紅白歌手「二度見した」ミニスカから色白美脚スラリ
あのは「『ヒルナンデス！』見てくれた人ありがとうございました。夜はMステに出るので見てね」と日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜 あさ11時55分〜）と同日放送されたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」の出演について綴り、屋外でのオフショットを投稿。オーバーサイズのジャケットに黒のミニスカート、白いソックスに赤の厚底シューズを合わせた個性的なスタイルで、真っ白でスラリとした脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎて二度見した」「透けるくらい白い」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「脚が綺麗すぎてレベチ」「ミニスカ似合いすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】個性派紅白歌手「二度見した」ミニスカから色白美脚スラリ
◆あの、美脚際立つミニスカート姿披露
あのは「『ヒルナンデス！』見てくれた人ありがとうございました。夜はMステに出るので見てね」と日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜 あさ11時55分〜）と同日放送されたテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」の出演について綴り、屋外でのオフショットを投稿。オーバーサイズのジャケットに黒のミニスカート、白いソックスに赤の厚底シューズを合わせた個性的なスタイルで、真っ白でスラリとした脚が際立つ姿を披露した。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎて二度見した」「透けるくらい白い」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「脚が綺麗すぎてレベチ」「ミニスカ似合いすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】