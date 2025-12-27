オレに気があるの？勘違いされるFacebookでの態度９パターン
気軽に交流をはかることができると人気のFacebookですが、女性の態度によっては男性にあらぬ誤解をさせることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性238名に聞いたアンケートを参考に「『オレのこと好きなのかな』と男性を勘違いさせてしまうFacebookでの態度」をご紹介します。
【１】面白い投稿をシェアする
「投稿をシェアされると、同じ考え方なんだなと嬉しくなる」（30代男性）など、シェアには「関心を持っている」という意味があるため、それが続くと男性に期待されても仕方がないでしょう。マメにシェアするよりは、「いいね！」にとどめたほうが勘違いも生じにくそうです。
【２】ログイン状態のときはチャットで挨拶をする
「毎日挨拶していると、それだけで親しくなったような気がしてしまう」（20代男性）など、「おはよー！」と声をかけるだけでも、男性に親近感を覚えさせることがあるようです。まわりの友達にとって共通の習慣でない限り、見直してもいい部分かもしれません。
【３】一緒に撮った写真がアルバムにたくさんある
「自分との写真を大切にしているのかなと思う」（20代男性）など、アルバムに入れる写真も吟味しないと、思わぬところで誤解を生むかもしれません。好意がないなら、特定の男性の写真だけが増えるような状況を避けるため、バランスを見て投稿しましょう。
【４】プロフィール写真に「いいね！」をする
「『いいね！』をされると、自分を認められたような気がする」（20代男性）など、プロフィール写真に「いいね！」をクリックするだけで、その人自身への賞賛だと思われることがあるようです。ネタっぽい写真などであれば別ですが、普通の写真ならクリックするのを控えたほうが賢明かもしれません。
【５】「友達」にその人しか男性がいない
「ほかの男友達がいないってことは…と妄想しそう」（20代男性）など、SNS上の男友達が少ない場合、親密な関係であるかのように錯覚させてしまうかもしれません。誤解を解くためには、「メインがTwitterだから、Facebookは友達が少ないんだ」などと、言い訳をする必要がありそうです。
【６】マメにイベントへのお誘いメッセージを送る
「単純に会いたいんじゃないかと感じる」（20代男性）など、一斉送信の勢いで誘っても、相手の男性に「誘われた！」と特別感を与えてしまうことがあるようです。メッセージを送る際に「お友達全員をお誘いしています」などと注釈を入れるのも、ひとつの手かもしれません。
【７】誰よりも早く投稿にコメントをする
「僕のことが気になってるからチェックが早いのかなと期待する」（20代男性）など、投稿へのコメントの素早さも、男性に期待を持たせる原因になるようです。Facebook依存気味の人は、特にコメントが早い傾向になるので、これを機に「一日３回しかチェックしない」などマイルールを決めてはいかがでしょうか。
【８】一緒に写っている画像をカバー写真にする
「仲がいいことをまわりにアピールしてるんだと思ってしまう」（20代男性）など、カバー写真は人目に触れる機会が多いため、男性を勘違いさせることもあるようです。ただし、複数人で撮った写真であれば、一緒に男性が写っていても問題ないでしょう。
【９】投稿に毎回必ず「いいね！」をする
「僕のことが気に入ってるから『いいね！』してくれるんじゃないかな」（20代男性）など、投稿への「いいね！」に特別な意味を感じる男性もいるようです。「読みました」という通知感覚で「いいね！」を押している女性は、少し改めたほうがいいかもしれません。
Facebookには、「いいね！」やシェアなど、相手に「認められた」と感じさせる動きが多いため、勘違いを避けたいなら少し自重する必要がありそうです。Facebookが好きな人は、一度自分の行動を見直してはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計238名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
