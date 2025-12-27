ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡¢½÷»Ò1000mÍ¥¾¡ ¡ª Æ±Áö¡¦µÈÅÄÀãÇµ¤Ë0ÉÃ13º¹¤Ç¾¡Íø¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¢£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡Ê27Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡£½÷»Ò1000m¤ËËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î郄ÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢1Ê¬14ÉÃ53¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï郄ÌÚ¤ÈÆ±Áö¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê22¡¢¼÷¹¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ66¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¡¢µÈÅÄ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿郄ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤µÕÅ¾¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
郄ÌÚ¤Ï1000m¤È1500m¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò500m¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£µÈÅÄ¤ÏÁ°Æü¤Î½÷»Ò500m¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1000m¤Ç¤â2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
郄ÌÚ¤Ï11·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÂè2Àï¤Î½÷»Ò1500m¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢12·î13Æü¤ÎÂè4Àï½÷»Ò1500m¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë14Æü¤ÎÂè4Àï2ÆüÌÜ¤Ç¤â¡¢½÷»Ò1000m¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1500m¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂç²ñÆó´§¤òÃ£À®¤·¡¢2¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎµÈÅÄ¤â10·î¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¹âÌÚ¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç³ê¤êÍ¥¾¡¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕÂè4Àï½÷»Ò500m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤ÎWÇÕ¤Ç3²óÉ½¾´ÂæÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË»Ò1500m¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡Ê24¡¢Çî»ü²ñ¡Ë¤¬1Ê¬45ÉÃ26¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï³Þ¸¶¸÷ÂÀÏ¯¡Ê22¡¢Àì½¤Âç³Ø¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï»³ÅÄÏÂºÈ¡Ê24¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê
¢£郄ÌÚÈþÈÁ¡Ê¤¿¤«¤®¡¡¤ß¤Û¡Ë
1994Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´ËëÊÌÄ®½Ð¿È
2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡§½é½Ð¾ì
2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡§½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¶â¥á¥À¥ë¡¢1500m¶ä¥á¥À¥ë¡¢1000mÆ¼¥á¥À¥ë
2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡§½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ë¡¢1500m¶ä¥á¥À¥ë¡¢1000m¶â¥á¥À¥ë¡¢500m¶ä¥á¥À¥ë